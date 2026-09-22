ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଗେଟ ସମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ

ପାରାଦୀପ: ପୈଠ କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଦାବୀ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ପସରା ଖୋଲି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ମିନାବଜାର ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।
ଚଳିତ ଥର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ପୈଠ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅବସରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୭ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ହେଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ନହୋଇ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୈଠ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦାବି ଏହା ଯେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୀନାବଜାର ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୈଠ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ନଚେତ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ।