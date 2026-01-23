ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା

ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
MAGHA SAPTAMAI: କୋଣାର୍କରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ତଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ।
ପୁରୀରୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଇ କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କାକଟପୁର ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ । ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଛପଟରେ ଅବା ପାର୍କିସ୍ଥଳୀରେ ଗାଡ଼ି ରଖାଯିବ । ପାର୍କିଙ୍ଗ ଭର୍ତି ହେଲେ, ରାମଚଣ୍ଡୀରୁ ପୁରୀ ଦିଗକୁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ ।
ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର ଓ କୋଣାର୍କରୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଓ ଯାଉଥିବା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର୍ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖତ ରୁଟ୍ ଅନୁସରଣ କରିବେ:
ଗୋ ବଳାର - ନାଗପୁର - ଛାଇତାନା - ବାଲିଘାଇ (ଫେରିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଟ୍)
ଜୁନେଇ ବଜାର – ସୁତନା - ତରକରା - ବାଲି କପିଳେଶ୍ବର ଛକ - ଟିକିନା ଛକ - ବାଲିଘାଇ (ଫେରିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଟ୍)
ଭୁବନେଶ୍ଵର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପାର୍କି, ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ପାର୍ଟି ଓ IOCL ବସ୍ ପାର୍କିଂରେ ରଖାଯିବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଟିଳତା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଣାର୍କ କଲେଜ୍ ଛକ ପରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଲେଜ୍ ମଇଦାନରେ ପାକିଂ କରାଯିବ । କଲେଜ୍ ମଇଦାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, କଲେଜ୍ ଛକରୁ ଜୁନେଇ ଛକ (ଗୋପ) ଦିଗକୁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପାକିଂ କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ରିଜର୍ଭ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪.୦୧.୨୦୨୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଟିଳତା ଅନୁସାରେ, ପୌରସଭା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ IOCL ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିବ ।
କାର୍ / ଚାରିଚକିଆ ଯାନ:
ପୁରୀରୁ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଯାଉଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଓ ତିନିଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କି" ସ୍ଥଳୀ ଭର୍ଭି ହେଲେ, ରାମଚଣ୍ଡୀରୁ ପୁରୀ ଦିଗକୁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାକିଂ କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଓ ତିନିଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲିପ୍ୟାଡ ପାକିଂରେ ରଖାଯିବ । ସେହି ଯାଗା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, IOCL ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାର୍କେଟ୍ ନିକଟସ୍ତୁ ପାକିଂରେ ରଖାଯିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଭର୍ଜି ହେଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପାର୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ପରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାର୍ଟି ଓ କୋଣାର୍କ କଲେଜ୍ ପଡିଆକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ ।
ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାର୍କି ନିକଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ପୁରୀରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚାରିଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଳିଘାଇ ଛକରୁ ଗୋପ ବଜାର ଦିଗକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇ କୋଣାର୍କ ଦେଇ ହେଲିପ୍ୟାଜ୍ ପାର୍କିଂକୁ ନିଆଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାକଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା IOCL, ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମାଇଦାନ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାର୍କିଂ ଓ କୋଣାର୍କ କଲେଜ୍ ମଇଦାନରେ କରାଯିବ ।
ପୁରୀରୁ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆପାତକାଳୀନ ସେବାର ଚାରିଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାର୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ।
ବାଇକ୍ / ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ:
ପୁରୀ ଦିଗରୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଯାଇଥିବା ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ସେଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଛକରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଛଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥଳୀରେ ଯାନ ରଖାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଦିଗକୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପାର୍ଟିରେ ରଖାଯିବ । ସେଠା ଭରି ହେଲେ, IOCL ଦୁଇଚକିଆ ପାର୍କି ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାର୍ଟିରେ ଯାନ ରଖାଯିବ ।
ରାମଚଣ୍ଡୀ ଚଳରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପାକିଂରୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗମନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ପାଇଁ ଶଟଲ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
