ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାମହିମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୯ ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମହାମହିମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି (ଭି.ଆଇ ଇ.ପି./ଭି.ଭି.ଆଇ.ପି.) ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିର ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ଓଡିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ଧାରା ୨୮ (ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟ ୨୦୦୭ ର ଧାରା ୮) ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର – କଟକ, ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ୍ (ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର) ୨୦୦୮ ର ଧାରା ୩୬ କୁ ଆଧାର କରି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଗଲା ।
ଗୁରବାର ସକାଳ ୧୦.୨୫ ମିନିଟ୍ ରୁ ୧୦ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ, ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଏଜି ଛକ, ବାମ ମୋଡ, ଲୋକଭବନ ଛକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଓୟୁଏଟି ଛକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେହିପରି ଅପରାହ୍ମ ୧୨ଟା୨୫ ମିନିଟରୁ ୧୨ଟା୪୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓୟୁଏଟି ଛକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଲୋକଭବନ ଛକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଅପରାହ୍ମ ୧ଟା୪୦ ମିନିଟରୁ ଅପରାହ୍ମ ୨ଟା୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଭବନ ଛକ, ବାମ ମୋଡ, ପାୱାର ହାଉସ ଛକ, ୧୨୦ ବିଏନ ଛକ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ, ବେହେରା ସାହି ଛକ, ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, ବାମ ମୋଡ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ୱର ୧୬, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ, କାର୍ମେଲ ସ୍କୁଲ୍ ଛକ, ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ଛକ, ପଦନପୁର ଛକ, ନାଇଜର ।
ଅପରାହ୍ମ ୩ଟା୫୫ ମିନିଟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା୨୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନାଇଜର, ପଦନପୁର ଛକ, ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ଛକ, କାର୍ମେଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଛକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ୱର ୧୬, ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, ବାମ ମୋଡ, ପାଲ ହାଇଟ୍ କଟ୍, ୟୁ ଟର୍ଣ୍ଣ, ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, ବେହେରା ସାହି ଛକ,ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ, ୧୨୦ ବିଏନ ଛକ, ପାୱାରହାଉସ ଛକ, ଲୋକଭବନ ଛକ, ବାମ ମୋଡ, ଏଜି ଛକ, ଡାହାଣ ମୋଡ, ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ।
କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ନଯାଇ ଯଥା ସମ୍ଭବ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାଯଥ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ହାତରେ ରଖନ୍ତୁ । ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥୁବା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ସହରରେ ସୁଚାରୁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖୁବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ କାମନା କରୁଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଯାତାୟତ କଟକଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯାନବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସୂଚନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆରକ୍ଷୀ ଆୟୁକ୍ତ ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।