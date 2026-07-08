Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି

ଗୁରବାର ସକାଳ ୧୦.୨୫ ମିନିଟ୍ ରୁ ୧୦ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ, ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଏଜି ଛକ, ବାମ ମୋଡ, ଲୋକଭବନ ଛକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଓୟୁଏଟି ଛକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେହିପରି ଅପରାହ୍ମ ୧୨ଟା୨୫ ମିନିଟରୁ ୧୨ଟା୪୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓୟୁଏଟି ଛକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଲୋକଭବନ ଛକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 08, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:14 PM IST
ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ (e-Zero FIR)’ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ
Odia News37 min ago
2
Odisha vigilance3 hrs ago
3
Baruipur Case5:21 AM IST
4
Rama Devi University News4:39 AM IST
5
Petrol Diesel price3:53 AM IST