/Durga Puja 2026:ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ କଟକଣା ଜାରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ?

Durga Puja 2026: ଆସିଛି ପାର୍ବଣ।ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯାନବାହାନର ସୁଗମ ଚଳାଚଳ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ୍ ଆଇନ୍, ୨୦୦୩ର ଧାରା ୨୮ ଏବଂ ପୋଲିସ୍ କମିଶନରେଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ (ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ଜନଶୃଙ୍ଖଳା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୮ର ଧାରା ୩୬ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ରୁ ୨୧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ଭୋର ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
-ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରୁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା (ବାମିଖାଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ସିମାଲ, ରବି ଟକିଜ୍ ଏବଂ ସାମନ୍ତରାପୁର ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)
-ବାଣୀ ବିହାର ଛକରୁ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା (ରୂପାଲି ସ୍କୋୟାର୍, ରାମ ମନ୍ଦିର, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ରାଜମହଲ ଛକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)
- ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଛକ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା (ସୈନିକ ସ୍କୁଲ୍ ଛକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)
-ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରୁ ନୂଆ ବିମାନବନ୍ଦର ଛକ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା (ନିକୋ ପାର୍କ, ପଟେଲ ମାର୍ଗ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏଜି ସ୍କୋୟାର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)
-ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଛକ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା (ଜାଭିୟର୍, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ଦମନା ଏବଂ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)
-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିହାର ଛକରୁ ରାଜଭବନ ଛକ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ରାସ୍ତା (ବେହେରା ସାହି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)
-ସିଆରପି (CRP) ସ୍କୋୟାରରୁ ପାୱାର୍ ହାଉ ବାରାମୁଣ୍ଡାରୁ ପଲାସୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୬ (NH-16) ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍।
ଭାରୀ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପଥ (ଡାଇଭର୍ସନ୍): ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଭାରୀ ଯାନବାହନକୁ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିତାପଲି ଛକ ଦେଇ ବାଲିକୁଡ଼ା ଠାରେ NH-16 ରେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଛକ ଏବଂ ବିରୂପା ସେତୁ ନିକଟରେ ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା: ନୟାପଲ୍ଲୀ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସମୟରେ, କଟକ ପଟୁ NH-16 ରେ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନ (ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯାନ ବ୍ୟତୀତ) କୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଠାଯିବ।
ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର, ପାୱାର ହାଉସ୍, ୟୁନିଟ୍-୮ ଏବଂ ଡିଏଭି (DAV) ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ସିଆରପି (CRP)/ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକାମ୍ର କାନନ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 'ୱାନ୍-ୱେ' (ଗୋଟିଏ ଦିଗବିଶିଷ୍ଟ) ଚଳାଚଳ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ବସ୍ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା: ପୁରୀରୁ ବାରାମୁଣ୍ଡା ଆସୁଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକରୁ ପାଣ୍ଡରା, କେସୁରା ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ଛକ ଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ୍। ବାରାମୁଣ୍ଡାରୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ଯାନବାହନ ଉପ୍ପାଲ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କୌଣସି ବସ୍କୁ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ପୁରୀରୁ କଟକ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକରୁ ହାଇ-ଟେକ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (NH) ବାଇପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କଟକରୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିପରୀତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ବସ୍ (ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଘରୋଇ) କୁ ଭାଣୀ ବିହାର କିମ୍ବା ଟାକିଆ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ଏବଂ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
୧-ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୨-ଦୁଇ-ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଜଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୩-ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୪-ଦୁଇ-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
୫-କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ।
୬-ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାରରେ ନ ଥିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ (lock) କରି ରଖନ୍ତୁ।
୭-ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଓ ଅସାବଧାନତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
ଉତ୍ସବକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି।