Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Durga Puja 2026:ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ କଟକଣା ଜାରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ?

Durga Puja 2026:ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ କଟକଣା ଜାରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ?


Durga Puja 2026: ଆସିଛି ପାର୍ବଣ।ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯାନବାହାନର ସୁଗମ ଚଳାଚଳ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 13, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 07:39 PM IST
Durga Puja 2026:ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ କଟକଣା ଜାରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BHELରୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ମତ, ଏହି 3ଟି କ
2
3
4
5