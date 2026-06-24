Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଫୁଲମଣି

ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର କୋଡ଼ିପଷା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କେବଳ ଫୁଲମଣି ନୁହେଁ, ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୭ ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:58 PM IST
ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଫୁଲମଣି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa 2026: ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଗୋଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋନାଲ୍ଡ
FIFA 20267 min ago
2
Sujata Kartikeyan28 min ago
3
Pune Murder Case29 min ago
4
bhubaneswar news48 min ago
5
Rayagada Vigilance Raid1 hr ago