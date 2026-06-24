ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଫୁଲମଣି

କେନ୍ଦୁଝର: ରୋଜଗାର କରି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିବା ଫୁଲମଣି ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଜି ଶବ ହୋଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର କୋଡ଼ିପଷା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କେବଳ ଫୁଲମଣି ନୁହେଁ, ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୭ ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି।
ଫୁଲମଣିଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପରିବାରର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରର ଅଭାବ ଅନଟନ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ନଥିଲା। ରବିବାର କମ୍ପାନୀର ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ରହଣି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର କୁଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ହଠାତ୍ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ୭ ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ମାତ୍ର ୩ ମାସର ଚାକିରି, ତା'ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କରୁଣ ପରିଣତି #OdishaNews #chennaigastragedy pic.twitter.com/byJ3mLaeGl
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) June 24, 2026
ମୃତ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବେଶ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଗାଁରେ କାନ୍ଦବୋବାଳି ମଧ୍ୟରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଏବେ ଅଧିକ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଛି। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଦୂର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।