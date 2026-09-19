Add Zee Business As A Preferred Source
App

NISER Student Death: ଜଟଣୀ ନାଇଜରରେ ଅଘଟଣ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ମୃତ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତ ଛାତ୍ର ନାଇଜରରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 19, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:40 AM IST
NISER Student Death: ଜଟଣୀ ନାଇଜରରେ ଅଘଟଣ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ମୃତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NISER Student Death: ଜଟଣୀ ନାଇଜରରେ ଅଘଟଣ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ମୃତ
2
3
4
5