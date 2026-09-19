NISER Student Death: ଜଟଣୀ ନାଇଜରରେ ଅଘଟଣ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ମୃତ

NISER Student Death: ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ନାଇଜର (NISER)ରେ ଘଟିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅଘଟଣ। ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତ ଛାତ୍ର ନାଇଜରରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନାଇଜର ପରିସରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଛାତ୍ର ଜଣକ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତରୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ।