Odisha News: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଏକାବେଳେ ମାଇଁ ଭାଣୀଜି ମୃତ
Odisha News: ଲିମି ତାଳବାଡ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁହେଁ ମାଇଁ ଭାଣିଜି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:48 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: (ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ) ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକ ଦୁର୍ଗମ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲୁଗାଁରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ଦମୟନ୍ତି ଶବର ଏବଂ ଲିମି କାର୍ଜୀ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ରାତି ସମୟରେ ଘରେ ସୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 

ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗି ଭାର ଯୋଗେ ଗ୍ରାମରୁ ପାହାଡ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ତିନି କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ତଳ ବାତରା ସାହିକୁ ଆଣିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଯାଇଛି। ଲିମି ତାଳବାଡ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁହେଁ ମାଇଁ ଭାଣିଜି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ପାହାଡ ଉପରେ ରହିଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ରାଜପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ରାତି ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ରେ ଆଣି ପାରି ନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି।

