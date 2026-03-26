Accident: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାର ଧକାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ

Accident: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାର ଧକାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ।
Accident: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାର ଧକାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସାନ ବଜାର ଜଇପୁର ରୋଡ଼ ଠାରେ ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଳସୁଧା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁକ୍ତ-୩ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଉତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସଦର ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ମୃତ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଆସିବା ସହିତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପଡିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସାଇକେଲ ଓ କାରକୁ ପୋଲିସ ଜେସିବି ଦ୍ଵାରା ଉଠାଇ ଥାନାକୁ ଜବତ କରି ଆଣିଛି।
ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଝିଅର ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସଦର ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳସୁଧା ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ତୃପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ ଯେକି କାଦୁଅପଡା ଗାଦିବ୍ରହ୍ମ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ ୩ ବିଜ୍ଞାନ ୩ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ସାରି ଘରକୁ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ହଠାତ ଏକ ବ୍ରିଜା କାର ନଂ ଓଡ଼ି ୩୩ ଏବି ୪୮୯୩ ଆସି ଧକା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କାରକୁ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରିବା ସମୟରେ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଧିକ ଉତେଜନା ହେବା ନେଇ ସଦର ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ। ଉତେଜନା ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ କାର ଓ ସାଇକେଲକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଆସିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଉ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ତୃତୀୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।