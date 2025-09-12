ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ ଉତ୍ତର- ସାନ୍ତ୍ରାଗାଚି-ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ ଉତ୍ତର ସମୟ ଜାରିକଲା ରେଳ ବିଭାଗ

ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୬୦୮୨ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଞ୍ଚି - ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ ଉତ୍ତର ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୨୦.୧୦.୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ୧୪.୨୦ ଘଣ୍ଟାରେ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଞ୍ଚିରୁ ଛାଡିବ।
Railway News: ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 06081 ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ ଉତ୍ତର - ସାନ୍ତ୍ରାଗାଞ୍ଚି ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୧୭,୧୦,୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ୧୬.୨୦ ଘଣ୍ଟାରେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ ଉତ୍ତରରୁ ଛାଡିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୬୦୮୨ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଞ୍ଚି - ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ ଉତ୍ତର ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୨୦.୧୦.୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ୧୪.୨୦ ଘଣ୍ଟାରେ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଞ୍ଚିରୁ ଛାଡିବ।
ଉଭୟ ପଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ରହଣି କରିବ
କୋଲାମ, କାୟାନକୁଲାମ, ମାଭେଲିକାରା, ଚେଙ୍ଗନୁର, ତିରୁଭାଲା, କୋଟାୟାମ, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଟାଉନ, ଆଲୁଭା, ଥ୍ରିସୁର, ପାଲକକଡ, କୋଏମ୍ବାଟୁର, ତିରୁପୁର, ଏରୋଡ, ସାଲେମ, ଜୋଲାରପେଟାଇ, କାଟପାଡି, ତିରୁଟାନି, ରେନିଗୁଣ୍ଟା, ଗୁଡୁର , ନେଲୁର, ବିଜୟନଗରମ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖଡ଼ଗପୁର ।
କୋଚ୍ ସଂରଚନା: ୧୪ ଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି ଇକୋନୋମି କୋଚ୍, ୦୨ ଟି ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍, ୦୨ ଟି ଲଗେଜ୍ କମ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ କୋଚ୍ ।
