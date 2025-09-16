Train Service: ଆଜି ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ବାତିଲ୍
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2924292
Zee OdishaOdisha State

Train Service: ଆଜି ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ବାତିଲ୍

Train: ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟସୂଚୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, (BBS-NDLS) ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟସୂଚୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:22 PM IST

Trending Photos

Train Service: ଆଜି ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ବାତିଲ୍

Train: ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟସୂଚୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, (BBS-NDLS) ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟସୂଚୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ ନଂ.୨୨୮୨୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ୧୬.୦୯.୨୦୨୫ ରେ ୦୯:୩୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିଲା, ଏବେ ୧୬.୦୯.୨୦୨୫ ରେ ୧୧:୩୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛାଡିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି, ପୁରୀ-ଜଳେଶ୍ବର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୮୪୪୨ ବାତିଲ୍  ହୋଇଛି। 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

train service
Train Service: ଆଜି ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ବାତିଲ୍
Odisha news
Odisha News: ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର
Odia News
Odisha News:ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି...ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଲେ ଏମିତି
Odisha news
ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜୁଇ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଇଁ ଉଠିଲେ ବୃଦ୍ଧା,ଆଉ ତା' ପରେ...
BJD
BJD: ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ‘ମନ୍ତ୍ରୀ’ ଉଭାନ
;