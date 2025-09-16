Train Service: ଆଜି ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ବାତିଲ୍

Train: ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟସୂଚୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, (BBS-NDLS) ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟସୂଚୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
Train: ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟସୂଚୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, (BBS-NDLS) ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟସୂଚୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ ନଂ.୨୨୮୨୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ୧୬.୦୯.୨୦୨୫ ରେ ୦୯:୩୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିଲା, ଏବେ ୧୬.୦୯.୨୦୨୫ ରେ ୧୧:୩୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛାଡିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି, ପୁରୀ-ଜଳେଶ୍ବର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୮୪୪୨ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି।