ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚିଠି ଜାରି କଲେ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଥର ପାର୍ବଣରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଲଗାଯିବ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ । ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ସାହି ଗୁଡିକର ମୁରବିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କଟକରେ ପୂଜା ତୋରଣକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଜନଶୁଣାଣୀ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ କମିଟିମାନଙ୍କୁ ତୋରଣ ନେଇ ଡ୍ରଇଂ ମଗାଯିବ । ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇ ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତୋରଣ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନୁମତି ପାଇଁ ରହିବ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏଥିସବ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ୬୫ ଡେସିବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ । ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆନଯାଏ ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଯେପରି ଆଦାୟ କରାନଯାଏ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।
