Eastcoast Railway: ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ବିଶାଖା ଏବଂ ଫଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରହଣି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୭୦୧୫/୧୭୦୧୬ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ-ସିକନ୍ଦରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୭୦୩/୧

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:34 PM IST

Eastcoast Railway: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୭୦୧୫/୧୭୦୧୬ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ-ସିକନ୍ଦରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୭୦୩/୧୨୭୦୪ ହାଓଡ଼ା-ସିକନ୍ଦରାବାଦ-ହାଓଡ଼ା ଫଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରହଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୭୦୧୫ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ-ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ୧୦:୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବ ଏବଂ ୧୦:୧୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।

ସେହିପରି, ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୭୦୧୬ ସିକନ୍ଦରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ୧୨:୪୫ ଘଣ୍ଟାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବ ଏବଂ ୧୨:୪୭ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।

ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୭୦୩ ହାଓଡ଼ା-ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଫଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ୧୬:୫୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବ ଏବଂ ୧୬:୫୨ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।

ସେହିପରି, ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୭୦୪ ସିକନ୍ଦରାବାଦ-ହାଓଡ଼ା ଫଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ  ୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ୦୮:୧୫ ଘଣ୍ଟାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବ ଏବଂ ୦୮:୧୭ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।

ଏହି ଦୂରଗାମୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍/ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଏବଂ ହାଓଡ଼ା (କୋଲକାତା) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀମାନେଙ୍କୁ  ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି  ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ରେଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏହି ଷ୍ଟପେଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

Prabhudatta Moharana

