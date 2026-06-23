Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନ,ବିଜେବି କଲେଜରୁ...

Odisha News: ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନ,ବିଜେବି କଲେଜରୁ...

Odisha News: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗ । ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବୈଲୋଚନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଜେବି କଲେଜରେ ପଢିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 23, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:15 PM IST
Odisha News: ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନ,ବିଜେବି କଲେଜରୁ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
George Kurian: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ
George Kurian46 min ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
Qatar Blast2 hrs ago
4
Odisha vigilance3 hrs ago
5
Lucknow Coaching Centre Fire4:03 AM IST