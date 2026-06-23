/Odisha News: ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନ,ବିଜେବି କଲେଜରୁ...

Odisha News: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗ । ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବୈଲୋଚନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଜେବି କଲେଜରେ ପଢିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୈଲୋଚନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ବିଜେବି କଲେଜରୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ବୈଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଡମିଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଠପଢା ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ସହାୟତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ନିକଟରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବୈଲୋଚନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜିବା ଏବଂ ପତ୍ର ଉଠାଇବା ଭଳି କାମ କରିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ନଡ଼ାମ୍ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ପରୀକ୍ଷାରେ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବାଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବୈଲୋଚନ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ପରିବାର ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ନଦେଇ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଝୁମ୍ପୁରାର ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାସନ ମାଜିବା ସହ ପତ୍ର ଉଠାଇ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ବୈଲୋଚନଙ୍କ ବାପା କୀର୍ତ୍ତନ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ। ତିନି ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ବୈଲୋଚନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୁଆକାଟୀ ପାଟେଶ୍ୱର କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୈଲୋଚନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।