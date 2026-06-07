ସୋର: ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଲା ୨ ଜୀବନ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପ ସମେତ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସୋର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୃତକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ରାହାଣିଆ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରାହାଣିଆ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଜାମ ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସୋର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଉକ୍ତ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
Also Read- Kidney Stones: ଏହି ୬ଟି ଖାଦ୍ୟ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ବିପଦ ବଢ଼ାଇପାରେ