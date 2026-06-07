Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସୋରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାପ ଏବଂ ଝିଅ ମୃତ

ମୃତକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ରାହାଣିଆ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରାହାଣିଆ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 07, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:52 PM IST
ସୋରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାପ ଏବଂ ଝିଅ ମୃତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RTO କନେଷ୍ଟବଲ୍‌ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ ଜଳିଯିବା ଘଟଣାରେ ଟ୍ବିଷ୍ଟ
Berhampur1 hr ago
2
Top 10 News Headlines1 hr ago
3
Crime Branch2 hrs ago
4
Keonjhar News8:22 AM IST
5
Sambalpur Football Academy6:20 AM IST