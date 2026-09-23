Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bhubaneswar Accident: ଜୟଦେବ ବିହାର NHରେ ଦୁର୍ଘଟଣା: କାର୍‌କୁ ପିଟି ଓଲଟିଲା ଟ୍ରକ୍

କଦଳୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍‌ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଜୟଦେବ ବିହାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଟ୍ରକ୍‌ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 23, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:27 AM IST
Bhubaneswar Accident: ଜୟଦେବ ବିହାର NHରେ ଦୁର୍ଘଟଣା: କାର୍‌କୁ ପିଟି ଓଲଟିଲା ଟ୍ରକ୍
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କାଲି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5