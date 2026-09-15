Add Zee Business As A Preferred Source
App

Truck Accident: ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା, ୪ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୬ ଆହତ

ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ୪ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:20 PM IST
Truck Accident: ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା, ୪ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୬ ଆହତ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
UPI ଦେୟକୁ ନେଇ NPCIର ନୂଆ ସର୍କୁଲାର: ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ MD
2
3
4
5