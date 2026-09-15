Truck Accident: ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା, ୪ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୬ ଆହତ

Truck Accident: ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ୪ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପାଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ୪ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।