Zee OdishaOdisha State

Twisha Sharma Death Case: ମଡେଲ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି(ସୋମବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭୋପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର  (ସିବିଆଇ) କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ?ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହତା କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ।  ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 25, 2026, 02:10 PM IST

Twisha Sharma Death Case: ମଡେଲ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ...

ଏହି ମାମଲା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (ସିଜେଆଇ) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ବିଚାରପତି ବିପୁଲ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତରେ ସାଂସ୍ଥାଗତ ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ବିଚାର କରିଛି। କାରଣ ପୀଡିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଜଣେ ଓକିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ଗିରିବାଳା ସିଂହ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତି।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।" କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କୋର୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁମାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଦେଶର "ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା" ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେସକୁ ବୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୀଡିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସାରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାଶୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଡେଭ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାରା ୧୬୪  (ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବୟାନ) ଅନୁଯାୟୀ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲୁଥ୍ରା ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବାରେ ତିନି ଦିନ ବିଳମ୍ବ, ପ୍ରମାଣ ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କଲ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ।

ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଭୋପାଳ ଏମ୍ସ ଦଳ ରବିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଶନିବାର ଏହି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା।

ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ,ନୋଏଡାରେ ରହୁଥିବା ୩୩ ବର୍ଷୀୟା ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭୋପାଳର କଟାରା ହିଲ୍ସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ମିଳିଥିଲା। ପରେ, ବାପଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତ୍ୱିଶା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।

ସମର୍ଥ ସିଂହ ଏବଂ ଶାଶୁ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା:
ଏହି ମାମଲାରେ, ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଏବଂ ଶାଶୁ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସମର୍ଥ ସିଂହ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାତ ଦିନର ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ବାର କାଉନସିଲ ସିଂହଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି। 

