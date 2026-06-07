ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଜିପୁର ପୋଲିସ କଲୋନୀ RTO କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ ଜଳିଯିବା ଘଟଣାରେ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ଆସିଛି । ବୋହୂ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଭାଉଜ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ହୋଇଥିବାରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନିଜର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ମେଡିକାଲ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି’ । ‘ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଥିଲା’ । ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ୍ ।
ଏମ୍ଭି କନଷ୍ଟେବଲ ଜଳିଯିବା ମାମଲାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବୟାନର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶଳା ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ । ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ବାର୍ଟର୍ସକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଥିଲେ । ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଳାଇବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି, ପାଣି ପକାଇବାରୁ ନିଆଁ ଲିଭିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଭିଡିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ । କାଲି ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଶଳା ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭଉଣୀ । ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଶରୀରର ୬୦% ଜଳିଯାଇଛି, ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।