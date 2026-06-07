Add Zee Business As A Preferred Source
App

RTO କନେଷ୍ଟବଲ୍‌ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ ଜଳିଯିବା ଘଟଣାରେ ଟ୍ବିଷ୍ଟ

ଏମ୍‌ଭି କନଷ୍ଟେବଲ ଜଳିଯିବା ମାମଲାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବୟାନର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶଳା ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 07, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:15 PM IST
RTO କନେଷ୍ଟବଲ୍‌ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ ଜଳିଯିବା ଘଟଣାରେ ଟ୍ବିଷ୍ଟ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RTO କନେଷ୍ଟବଲ୍‌ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ ଜଳିଯିବା ଘଟଣାରେ ଟ୍ବିଷ୍ଟ
Berhampur1 min ago
2
Top 10 News Headlines14 min ago
3
Crime Branch47 min ago
4
Keonjhar News2 hrs ago
5
Sambalpur Football Academy6:20 AM IST