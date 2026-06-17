/Signature Forgery: ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ସହି ଓ DO ପ୍ୟାଡ୍ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ; ଦୁଇ ଏଇଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା

Signature Forgery: ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କ ସହି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡେମି-ଅଫିସିଆଲ୍ (DO) ପ୍ୟାଡ୍ ଜାଲିଆତି କରି ବଦଳି ହାସଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ୍ର ଏଇଇ ମୋନାଲିସା ବେହେରା ଏବଂ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ୍ର ଏଇଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେମ୍ବ୍ରମ। ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ନିରଞ୍ଜନ କୁମାର ଶାହ ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ଜାଲି ସହି ଓ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ DO ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ମୋନାଲିସା ବେହେରା ବରଗାଁ ବ୍ଲକ୍କୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ୍କୁ ବଦଳି ଚାହୁଁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତେବେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ନା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ନା ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସହି ଜାଲିଆତି, ସରକାରୀ ରେକର୍ଡର ଦୁରୁପଯୋଗ ଓ ସେବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏପରିକି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନ (IT Act) ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରେ।
ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜବାବଦେହିତାକୁ ନେଇ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।