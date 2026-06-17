Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Signature Forgery: ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ସହି ଓ DO ପ୍ୟାଡ୍ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ; ଦୁଇ ଏଇଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା

Signature Forgery: ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ସହି ଓ DO ପ୍ୟାଡ୍ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ; ଦୁଇ ଏଇଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା

Signature Forgery: ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କ ସହି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡେମି-ଅଫିସିଆଲ୍ (DO) ପ୍ୟାଡ୍ ଜାଲିଆତି କରି ବଦଳି ହାସଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 17, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:56 PM IST
Signature Forgery: ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ସହି ଓ DO ପ୍ୟାଡ୍ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ; ଦୁଇ ଏଇଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ସହି ଓ DO ପ୍ୟାଡ୍ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ; ଦୁଇ ଏଇଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା
Deputy Speaker13 min ago
2
Puri srimandira25 min ago
3
Textbook Controversy33 min ago
4
Chameli Ojha57 min ago
5
Jagatsinghpur1 hr ago