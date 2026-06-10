Odisha Crime News: ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଗମରାରେ ଏକ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ମସାଜ୍ କରିବା ବାହାନାରେ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭରତପୁର ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଳଥିଆର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପାର୍ଲର ମାଲିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି (୫୦) ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡମ୍ବା ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଗଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ (୫୨) ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କସମେଟୋଲୋଜିରେ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ପୀଡିତା ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବାର ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜଣେ ପରିଚିତଙ୍କଠାରୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୀଡିତା ଜଗାମରାର ଏକ ୟୁନିସେକ୍ସ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାର୍ଲର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଲାଭଜନକ ଦରମା ସହିତ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ମାଲିକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମହିଳା ଜଣକ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି, ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଲର ମାଲିକ ମହାନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲର ପରିସରରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ପୀଡିତା ମହିଳା ରବିବାର ରାତିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୭୦(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ସହାୟତାରେ ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ପାର୍ଲରରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ପରିସରରୁ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପାର୍ଲରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା।