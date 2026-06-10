Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Crime News: ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ପାର୍ଲରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ୨ଜଣ ଗିରଫ

Odisha Crime News: ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ପାର୍ଲରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ୨ଜଣ ଗିରଫ

Odisha Crime News: ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ପୀଡିତା ମହିଳା ରବିବାର ରାତିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୭୦(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 10, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:12 PM IST
Odisha Crime News: ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ପାର୍ଲରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ୨ଜଣ ଗିରଫ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା! ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
Hardik Pandya15 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Susmita Deb1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Avimukteshwaranand news1 hr ago