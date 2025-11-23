Odisha News: ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇ ଦୁଇ ଗିରଫ

Trending Photos
Odisha News: ପାରାଦୀପ: ସିକନ୍ଦର ତା ଭାଇ ଦୁହେଁ ଗିରଫ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେରାହିମପୁର ବସ୍ତିରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ବାଂଲାଦେଶୀ ଙ୍କୁ ଭଡା ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ଓ ତାର ସାନ ଭାଇ ମୁତାଲିଫ ଖାଁ କୁ ଧାମରାରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଉଭୟ ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଦେଇ କଲିକତା ଓ ପରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯିବା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାର ଫୋନ କୁ ଟ୍ରାପ କରି ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଗିରଫ ସିକନ୍ଦର ଠାରୁ ଲାପଟପ ସହ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରା ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଥିବା ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ଡିଜେମ ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଜେଲ ରୁ ସିକନ୍ଦର ଓ ତାର ଭାଇକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।