Berhampur Crime: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର

Berhampur Crime: ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭିଡିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 20, 2026, 10:44 PM IST

Berhampur Crime:ବ୍ରହ୍ମପୁର- ଗିରି ରୋଡରେ ଏକ ଯୁବକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାଜ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାମଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ ଫେରାର୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଶାଣିନୂଆଗାଁର ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଉମେଶ ରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଗିରି ରୋଡରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ।

ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବାଡ଼ି ଏବଂ ବାଉଁଶ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଭିଡିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭିଡିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ସର୍ଭଣା ବିବେକ ଏମ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ। ଏଫଆଇଆରରେ ନାମିତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଲାସ ଜାରି ରହିଛି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଧିକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ ସମେତ ବାକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି।

ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏବଂ 'ଗୁଣ୍ଡାରାଜ'କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।

କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଓଡ଼ିଶା ଅରାଜକତାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଏହା ବିଜେପି ଶାସନ ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ରାଜ୍ୟସାରା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡରେ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିପିଟି ଦରମରା କରାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି କହି ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ନବୀନ। 

