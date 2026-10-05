Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Boudh News: ମହାନଦୀରେ ମଣିଷ-କୁମ୍ଭୀର ଲଢ଼େଇ,ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଦୁଇ ଭାଇ

Boudh News: ମହାନଦୀରେ ମଣିଷ-କୁମ୍ଭୀର ଲଢ଼େଇ,ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଦୁଇ ଭାଇ

Boudh News: କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ? ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜୀବନ। ମହାନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର-ମଣିଷ ଲଢେଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ ଘଣ୍ଟାରୁ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଲଢେଇ।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 05, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:09 PM IST
Boudh News: ମହାନଦୀରେ ମଣିଷ-କୁମ୍ଭୀର ଲଢ଼େଇ,ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଦୁଇ ଭାଇ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today:ଆଜି CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି, ଆଫଗାନିସ୍ତା
2
3
4
5