/Boudh News: ମହାନଦୀରେ ମଣିଷ-କୁମ୍ଭୀର ଲଢ଼େଇ,ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଦୁଇ ଭାଇ

Boudh News: କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ? ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜୀବନ। ମହାନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର-ମଣିଷ ଲଢେଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ ଘଣ୍ଟାରୁ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଲଢେଇ। ହେଲେ, ପାଣି ଭିତରେ ହାର୍ ମାନି ନଥିଲେ ଯୁବକ। କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ଖସି ଆସି ପାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଏକ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ମାରଡା ଘାଟରେ। ଯାହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧିର ବେହେରା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ମାରଡା ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୁଧୀର ଶୌଚ ହେବାକୁ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାଣି ଭିତରେ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହି ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଧୀର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାସ ର ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ବି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସୁଧୀରଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଛବିନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଖିଥିଲେ କୁମ୍ଭୀର ସୁଧୀରକୁ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା,କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲେ।
ଛବିନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି,ଉଭୟ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ। ସୁଧୀର କୁମ୍ଭୀର ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଛବିନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡିଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀରର ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୁଧିର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ,ସେମାନେ ସୁଧୀରକୁ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ସୁଧିରକୁ ଛଡାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେପଟେ,କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପୁରୁଣାକଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।