Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vigilance raid: ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଓ JRA

ଭିଜିଲାନ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରର ଗତ ୧୧ ମାସର ଘରଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକର ଘରଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 20, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:43 AM IST
Vigilance raid: ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଓ JRA

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକ 'ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଜିତନ୍ତୁ କାର’ ମେଗା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ର ମେଗା ବିଜେ
2
3
4
5