Vigilance raid: ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଓ JRA

Vigilance raid: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଘରଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ବି. ଉମା ପାତ୍ର ଏବଂ ଜୁନିୟର ରେଭେନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (JRA) ନରସିଂହ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରର ଗତ ୧୧ ମାସର ଘରଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକର ଘରଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଏହାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର, ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ବି. ଉମା ପାତ୍ର ଓ ନରସିଂହ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଧରିଥିଲା।
ଟ୍ରାପ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ସମ୍ପର୍କିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସି ଚାଲିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୦, ତାରିଖ ୧୯.୦୯.୨୦୨୬ରେ Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।