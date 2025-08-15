Puri News: ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲରୁ ମିଳିଲା ୨ ମୃତଦେହ, ପୁରୀ ଏସପି ଦେଲେ ଏମିତି ଚାଞ୍ଜଲ୍ୟକର ବୟାନ୍

Puri News: ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ହୋଟେଲରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା। ପୁରୀ ଏସପି ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
Trending Photos
Puri News: ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ହୋଟେଲରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା। ପୁରୀ ଏସପି ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୋର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ହୋଟେଲ ର ଗୋଟିଏ ରୁମରୁ ମିଳୁନଥିଲା ରେଷ୍ପନ୍ସ । ହୋଟେଲ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇବା ପରେ କାନୁନି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡୋର ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ଯୁବକ ଜଣକ 30 ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ 25 ରୁ 30 ବର୍ଷର ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି ।
ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। (Forensic) ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଦୁହେଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର । ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ହୋଟେଲ ଗେଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ରୁ ଉଭୟ ୯ ତାରିଖରୁ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ରୁ ସୁଇସାଇଡ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମଟମ୍ ହେବ । ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ।