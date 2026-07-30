Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୨ଟି ଗେଟ୍, ବଢ଼ିଲା ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ତା

ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୁଇସ୍‌ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 30, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:50 AM IST
Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୨ଟି ଗେଟ୍, ବଢ଼ିଲା ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ତା
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news1 hr ago
2
Odisha Flood News1 hr ago
3
Petrol Diesel price2 hrs ago
4
Assam Flood 20262 hrs ago
5
Commonwealth Games 20263 hrs ago