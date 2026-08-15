ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୨ ମୃତ

Electric Shock Death: ବାଲେଶ୍ୱର ମଇତାପୁରର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପତାକା ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର।
ଅନ୍ୟପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯୁବକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଦେବଗଡ଼ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ବାଲିରୋଇ ସ୍ଥିତ ପଡିଆନାଲି ସ୍କୁଲ୍ରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ୬ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ତଳେ ଗଡ଼ି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମେଡିକାଲ୍କୁ ନନେଇ ମହାମାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ଅଭିଭାବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ।