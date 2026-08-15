Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୨ ମୃତ

ପତାକା ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 15, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:45 PM IST
ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୨ ମୃତ
Image Credit: ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ! ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ
2
3
4
5