Paradeep Port: ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଜବତ

Odisha News:ଆଇସିଜି ପକ୍ଷରୁ ୫୨୦ ବସ୍ତା ଗୁଆ ଜବତ।
Odisha News:ଆଇସିଜି ପକ୍ଷରୁ ୫୨୦ ବସ୍ତା ଗୁଆ ଜବତ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜାହାଜ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ମାଛ ଧରିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜାହାଜ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଛ ଧରିବା ଡଙ୍ଗା ମା '' ଆୟେଶା- ୧ ଓ ମା '' ଆୟେଶା- ୨ ନଜର କୁ ଆସିଥିଲା। ମାଛ ଧରିବା ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ ୫୨୦ ବସ୍ତା ଚୋରା ଗୁଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବୋଲି ଜଣା ପଡିବା ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏବଂ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଚାଲୁଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି।ଉକ୍ତ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କସାଫଳ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କସାଫଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ସମୁଦ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ସତର୍କତା ଏବଂ ସତର୍କତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଆମ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। "ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ" ର ନୀତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତଟ ରକ୍ଷକ ବାହିନୀ (ଆଇସିଜି) ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ପ୍ରସ୍ତୁତ,ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିରୋଧ କରିବା,ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟଳ ସତର୍କତା ପାଳନ କରୁଥିବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।