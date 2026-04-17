Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3181931
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢିବେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ

Odisha News: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢିବେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ

Odisha News: ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସମୀକରଣ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢିବେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:24 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢିବେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ

Odisha News: ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସମୀକରଣ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢିବେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ। ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘ ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ହିଁ ଶ୍ରମିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରାଦ୍ଵୀପ ପୋର୍ଟ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିଅନ ଓ ପାରାଦ୍ଵୀପ ପୋର୍ଟ ମଜଦୁର ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଏହି ସମୀକରଣ। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ଵୀପ ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 

ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରମିକ ସଙ୍ଗଠନ କାମ କରୁଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନାହିଁ। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ଟିଏ ହିଁ କ୍ଷତି ସହିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ ସଙ୍ଗଠନ ଏକାଠି ସାମିଲ ହୋଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବିଜୁ କନଭେନସନ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ପାରାଦ୍ଵୀପ ପୋର୍ଟ ମଜଦୁର ସଂଘ ବ୍ୟନରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢିବେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ
Israel Lebanon War
Israel Lebanon War: ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବାନନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
mumbai indians vs punjab kings standings
PBKS vs MI: ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବର ସହଜ ବିଜୟ
priyanka gandhi
Priyanka Gandhi: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି: ପ୍ରିୟଙ୍କା