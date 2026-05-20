Odisha News: ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ୨ ମେକାପ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟଣା, ଜଣେ ନିଲମ୍ବିତ

Odisha News:ପୁରୀ: ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେବାୟତ ଦାଦା-ପୁତୁରା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟଣାରେ ମେକାପ ସେବକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେବକ ଦାଦା ମଧୁସୂଦନ ମେକାପ ଓ ପୁତୁରା ନାରାୟଣ ମେକାପ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା । ପାଳିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ଭିତରେ ବିବାଦ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଉଭୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଉଠାଇ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।
ସେପଟେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାରଣରୁ ଗଣତିମଣତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୁତୁରା ନାରାୟଣ ମେକାପଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ପ୍ରାଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି ।
