Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Hirakud Gate: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୨ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଏବେ ୧୭ ଗେଟ୍‌ରେ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ

Hirakud Gate: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୨ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଏବେ ୧୭ ଗେଟ୍‌ରେ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ

ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୬୯୪ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୫୫ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳଠାରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 03, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:38 AM IST
Hirakud Gate: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୨ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଏବେ ୧୭ ଗେଟ୍‌ରେ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.
2
3
4
5