ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳପରିଚାଳନାରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଜଳପ୍ରବାହ କମିବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ ୨ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୬୯୪ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୫୫ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳଠାରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।
ALSO READ: Today Horoscope: ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...
ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ୬୨୧.୫୦ ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଜଳପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମାଯାଉଛି।
ତେବେ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।