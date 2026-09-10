Add Zee Business As A Preferred Source
App

Scrub Typhus: ପାଳଲହଡ଼ାରେ ୨ ମହିଳା ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ!

Scrub Typhus: ଅନୁଗୁଳ ପାଳଲହଡ଼ାରେ ଆଉ ୨ ମହିଳା ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମଗରମୁହାଣ ଗାଁରେ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଯାବତ୍ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍‌ରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 10, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:58 AM IST
Scrub Typhus: ପାଳଲହଡ଼ାରେ ୨ ମହିଳା ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Schools Closed Today: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି
2
3
4
5