Scrub Typhus: ପାଳଲହଡ଼ାରେ ୨ ମହିଳା ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ!

Scrub Typhus: ଅନୁଗୁଳ ପାଳଲହଡ଼ାରେ ଆଉ ୨ ମହିଳା ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମଗରମୁହାଣ ଗାଁରେ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଯାବତ୍ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଳଲହଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି। ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ,ପାଳଲହଡା ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପାଳଲହଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜାଡାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଉଷା ନାୟକଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ,ରାଜାଡାଗା ଗାଁର ଯମୁନା ନାୟକ ଏବଂ ସାନବାଗଡାରୀ ଗାଁର ସୁମନ୍ତ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି,ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଳଲହଡାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍-ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ELISA ପରୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ ନ କରେ ତେବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। CDMOଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କ୍ଲିନିକ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରୁତ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଡାକ୍ତର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ,ତିନି ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୃକକ୍ ରୋଗ ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତେଣୁ,ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଦାୟୀ ବୋଲି ସଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ବିନା ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି।CDMO କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଉଛି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସୂଚିତ କରେ ତେବେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କ୍ଲିନିକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ELISA ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନମୁନା ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ।"ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ (ELISA) ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ," ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ରୋଗର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ବିନା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ।ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ବିନା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ମାମଲାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଘୋଷଣା କରି ଜନସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।