Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଦୁଇ RTO କର୍ମଚାରୀ

Odisha Vigilance: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଉରକେଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO)ର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକର ଫ୍ରେଶ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (FRC) ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ୨୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାର (RTO) ସହିତ ଜଡିତ ଡିଲିଂ କ୍ଲର୍କ-କମ୍-ନାଇଟ୍ ୱାଚର ନିରଞ୍ଜନ ସନ୍ଧା ଏବଂ ଆଇଟି ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସରକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଲାମ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ କିଣିଥିଲେ ଯାହା ପୂର୍ବ ମାଲିକ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ମାଲିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫ୍ରେଶ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ,ଡିଲିଂ କ୍ଲର୍କ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିନଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଯାନ ପାଇଁ ୧୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହାରରେ ୨୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ତୃପ୍ତି ଦାବି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ଗାଡି ମାଲିକ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ଏବଂ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଆୟ ବର୍ହିଃଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।