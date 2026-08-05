Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଦୁଇ RTO କର୍ମଚାରୀ

Odisha Vigilance: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଉରକେଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO)ର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକର ଫ୍ରେଶ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (FRC) ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ୨୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 05, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:19 PM IST
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଦୁଇ RTO କର୍ମଚାରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ସରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,କ୍ଷମା ମାଗିଲେ
2
3
4
5