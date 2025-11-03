Advertisement
Zee OdishaOdisha State

ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌

ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପିଅନ ତମନ୍ନା ସାହୁଙ୍କୁ ସେହି CHCର ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ)ଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ବକେୟା ଦରମା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ MACP ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:41 PM IST

ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌

ବରଗଡ଼: ବରପାଲି CHCର ୨ କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପିଅନ ତମନ୍ନା ସାହୁ  । ଅନଲାଇନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା କରାଇଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପିଅନ ତମନ୍ନା ସାହୁଙ୍କୁ ସେହି CHCର ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ)ଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ବକେୟା ଦରମା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ MACP ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପଦୋନ୍ନତି ପରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପରୋକ୍ତ CHCରେ MPMHW ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, MACP ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ PARTY ଦରମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଏକ ଫାଇଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ₹7,000 ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପିଅନ ତମନ୍ନା ସାହୁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ଦରମା ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଏବଂ ପିଅନ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁଙ୍କୁ PhonePe ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ₹7,000 ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ PhonePe ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି PhonePe ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ MPMHWଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାଞ୍ଚାଧୀନ ଅଛି।

ଟ୍ରାପ୍ ପରେ, DA ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନଂ. ୨୨ ତାରିଖ.୦୨.୧୧.୨୦୨୫ ୟୁ/ଏସ୍.୭/୧୨ ପି.ସି. (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

