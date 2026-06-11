Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ଝାରପଡ଼ା ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଟଳି ଯାଇଥିଲା।
ତେବେ, ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ କିପରି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସିଗନାଲି ସମସ୍ୟା ନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏହା ଘଟିଛି। ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।