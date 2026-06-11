Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ ମୁହାଁମୁହିଁ,ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ ସୁରକ୍ଷିତ

Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ ମୁହାଁମୁହିଁ,ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ ସୁରକ୍ଷିତ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ଝାରପଡ଼ା ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:45 AM IST
Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ ମୁହାଁମୁହିଁ,ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ ସୁରକ୍ଷିତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ ମୁହାଁମୁହିଁ,ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ ସୁରକ୍ଷିତ
Odisha news4 min ago
2
Gold rate today45 min ago
3
Three Indian Missing1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
petrol diesel price today2 hrs ago