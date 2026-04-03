Odisha News: ମହାନଦୀ କୋଲ ଫିଲଡ଼ସ ଲିମିଟେଡ଼ର ସି.ଏମ୍.ଡି. ଉଦୟ ଅନନ୍ତ କାଓଲେ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅମ୍ରିତ୍ ଫାର୍ମାସି

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ମହାନଦୀ କୋଲ ଫିଲଡ଼ସ ଲିମିଟେଡ଼ର ସି.ଏମ୍.ଡି. ଉଦୟ ଅନନ୍ତ କାଓଲେ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅମ୍ରିତ୍ ଫାର୍ମାସି

ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀ କୋଲ ଫିଲଡ଼ସ ଲିମିଟେଡ଼ ର ସି.ଏମ୍.ଡି. ଉଦୟ ଅନନ୍ତ କାଓଲେ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଅମ୍ରିତ୍ ଫାର୍ମାସି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍.ସି.ଏଲ୍) ବୁର୍ଲାର ଆନନ୍ଦ ବିହାର କଲୋନୀରେ ଅମ୍ରିତ୍ (Affordable medicines and reliable implants for treatment) ଫାର୍ମାସି ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:25 PM IST

ଏହି ଅବସରରେ ଏମ୍.ସି.ଏଲ ର ସି.ଏମ୍.ଡି. ଉଦୟ ଅନନ୍ତ କାଓଲେ ଏହି ଅମ୍ରିତ୍ ଫାର୍ମାସୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। କେଶବ ରାଓ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ମାନବ ସମ୍ବଳ), ଏ.କେ ବେହୁରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ), ପି.କେ ପଟେଲ, ମୁଖ୍ୟ ସତର୍କତା ଅଧିକାରୀ (ସିଭିଓ), ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବୈଷୟିକ)ଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।ଅମ୍ରିତ୍ ଫାର୍ମାସି ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ୨୦୧୫ ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏଚ.ଏଲ.ଏଲ ଲାଇଫ କେୟାର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଟେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ, ପ୍ରତିରୋପଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରିହାତି ଦରରେ (ପ୍ରାୟତଃ ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ୫୦% ରୁ ୯୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି) ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଅଟେ।

ଏମ୍.ସି.ଏଲ ରେ ଅମ୍ରିତ୍ ଫାର୍ମାସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହାର କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁଲଭ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏମ୍.ସି.ଏଲର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ।

Priyambada Rana

