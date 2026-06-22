Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha UG Admission 2026-27: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୟୁଜି ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେଧା ତାଲିକା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Odisha UG Admission 2026-27: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୟୁଜି ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେଧା ତାଲିକା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Odisha UG Admission 2026-27: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ UG(ଡିଗ୍ରୀ +୩) ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଓଡିଶାର କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୨,୩୭,୨୦୦ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୭୮,୭୮୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 22, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:13 PM IST
Odisha UG Admission 2026-27: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୟୁଜି ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେଧା ତାଲିକା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ,ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UG ପ୍ରଥ
top 10 news today1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Odisha news2 hrs ago