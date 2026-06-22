/Odisha UG Admission 2026-27: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୟୁଜି ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେଧା ତାଲିକା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Odisha UG Admission 2026-27: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ UG(ଡିଗ୍ରୀ +୩) ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଓଡିଶାର କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୨,୩୭,୨୦୦ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୭୮,୭୮୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨,୮୭,୩୨୭। ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୯,୧୮୨ ପୁରୁଷ ୧,୦୯,୫୯୧ ମହିଳା ଏବଂ ୯ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। କଟକର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ-ଅଫ୍ ମାର୍କ ରେକର୍ଡ କରିଛି । କଳା (ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ)ରେ ୯୪.୫୦%, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ (ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ)ରେ ୯୬.୫୦%,ଜୈବିକ ବିଜ୍ଞାନ (ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ)ରେ ୯୪.୮୩%, ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୮୯.୧୭%।
ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ (Shastri Stream),ଗର୍ଭବିଷ୍ଣୁପୁରର ବ୍ରଜକିଶୋର ସଂସ୍କୃତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ୬୭.୫୭ % ସହିତ ଆଗରେ ଥିଲା,ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର କଲେଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ୯୨ % ସହିତ ସେଲ୍ଫ-ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। କଟକର ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ସମନ୍ୱିତ (B.A.LL.B) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୮୯.୪୦ % ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ୪୩,୬୯୩ କଳାରେ ୧,୧୨,୮୨୨ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୧୫,୬୨୪ ଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ୩,୩୭୧ ସ୍ୱ-ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ୩,୨୪୫ ଏବଂ ଆଇନରେ ୧୬୭ ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି।
"ଫ୍ରିଜ୍"(Freeze) ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୨୩ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୫ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଣ୍ଟିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁମାନେ "ସ୍ଲାଇଡ୍/ଫ୍ଲୋଟ୍" ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ "ଅଲ୍ଟର" ବିକଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ( OTP) ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।