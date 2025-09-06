ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ୟୁଏମଏସୟୁ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2911253
Zee OdishaOdisha State

ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ୟୁଏମଏସୟୁ

ବିଏମସି ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ. ଚଞ୍ଚଲ୍‌ ରାଣା, ଅତିରିକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତଥା ୟୁଏମଏସୟୁର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଡା.ପ୍ରମିଳା ବରାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ବିଭାଗ ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛି । ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୈନିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:15 PM IST

Trending Photos

ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ୟୁଏମଏସୟୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ବିଏମସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଅର୍ବାନ୍‌ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍‌ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍‌ । ବିଏମସି ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ. ଚଞ୍ଚଲ୍‌ ରାଣା, ଅତିରିକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତଥା ୟୁଏମଏସୟୁର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଡା.ପ୍ରମିଳା ବରାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ବିଭାଗ ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛି । ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୈନିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ଜଳବାହିତ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଲ୍ୟାବ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଓ ଉଚିତ୍‌ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ମଶା ଡିମ୍ବ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି  । ଆଜି ନଳିନୀ ଦେବୀ ବି.ଇଡି ଏବଂ ଏମ୍‌.ଇଡି କଲେଜରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ଭେକ୍ଟର ବାହିତ ରୋଗ, ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ନିରାକରଣ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ା, ସାପ କାମୁଡ଼ା, ମେଦ ବହୁଳତା, କର୍କଟ, ମଧୁମେହ ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଛି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦୈନିକ ଏହି ବିଭାଗ ବିଏମସି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସ୍‌, ଏଡିୟୁପିଏଚଓ ଟିମ୍‌, ଫାଇଲେରିଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ, ସୁପରଭାଇଜର୍ସ, ଡେଙ୍ଗୁ ଓ୍ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି ।

Also Read- ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୪ଟି ଗେଟ୍‌ ବନ୍ଦ, ୧୬ଟି ଗେଟରେ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- liver cirrhosis: ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ରୋଗର ରହିଛି ୬ଟି ଲକ୍ଷଣ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bollywood actor
Bollywood Actor Dies: ଦ୍ରିଶ୍ୟମ ଓ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ
Odia News
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୪ଟି ଗେଟ୍‌ ବନ୍ଦ, ୧୬ଟି ଗେଟରେ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
India Squad
ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଶ୍ରେୟସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ BCCI ଘୋଷଣା କଲା ଦଳ
top 10 news today
Top 10 News: ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
Odisha Govt
ପଞ୍ଚାୟତ-ବ୍ଲକ-ଜିଲାପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ସରକାର
;