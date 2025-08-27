Cuttack Railway Station: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ଅଘଟଣ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରକୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପୁରୁଣା ଛାତ
Cuttack Railway Station: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ଅଘଟଣ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରକୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପୁରୁଣା ଛାତ

Cuttack Railway Station: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (୧) ର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:45 PM IST

Cuttack Railway Station News
Cuttack Railway Station News

Cuttack Railway Station: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (୧) ର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଟର ଥିଲା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୁନଃବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ନିର୍ମାଣ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୧ ର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।"

ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (ECoR) କହିଛି ଯେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମୃତାହତ ଖବର ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ECoR ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (୧ ଏବଂ ୨) ରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରେଳବାଇର ଜଣେ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ତାମିଲନାଡୁର ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ URC କୁ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସମାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

