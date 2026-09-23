Chandanpur: ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ପୁରୀ: ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିଆକେରା ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାରକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୨୨ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଖାଲି ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚପଲ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ନିକଟରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଏଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ଘଟଣାର ପୂରା ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
କାଳିଆକେରା ନଦୀବନ୍ଧରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ #odishanews pic.twitter.com/GGHDSJyXGy
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 23, 2026
ଖବର ପାଇ ଚନ୍ଦନପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିପାରେ। ଏଥିସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି-ମୃତ ଯୁବତୀ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ? ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।