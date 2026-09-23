Add Zee Business As A Preferred Source
App

Chandanpur: ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ଖବର ପାଇ ଚନ୍ଦନପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିପାରେ। ଏଥିସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 23, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:35 PM IST
Chandanpur: ନଦୀବନ୍ଧରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi: ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେରିକା ଯିବେ ମୋଦୀ! G20ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ ବୈଠକ
2
3
4
5