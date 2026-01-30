Advertisement
Odisha News: OISF ଯବାନଙ୍କ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଟ୍ରକ,୨ଜଣ ଯବାନ ଆହତ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ତଡୁଆବାହାଳ ନିକଟରେ ୫୨୦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ( OISF)ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଆଲିରୁ ଘଟଗାଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହେଲା ଟ୍ରକ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସଟି ଆଗ ରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ ପଛରେ ପିଟି ହେବାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଯବାନ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ।

 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:42 PM IST

ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଜଣ ଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତର ଖାନା ଓ ବାସୁଦେବପୁର ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।୨୮ ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବସଟି ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ଆନୁଆଲ କୋର୍ସ ଫାଇରିଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଘଟଣା । ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ବସରେ ୨୮ ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବସଟି ଗୁଆଲିରୁ ଘଟଗାଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ର ଶିକାର ହେଇଛି ।। ଖବର ପାଇ ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Narmada Behera

