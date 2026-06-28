ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆମ ଦଳର ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ହରିଶ ଭାଇ ୧୯୬୦ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ଵୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ କାମ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୯୬୭ରେ ଜନସଂଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଦୁହୁରିଆରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ନାରାବାଜୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ । ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।