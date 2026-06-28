Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଦୁହୁରିଆରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ନାରାବାଜୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 28, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:01 PM IST
ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହାଇଡ୍ରାମା! କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ
Dharmendra Pradhan3 hrs ago
2
operation sindoor3 hrs ago
3
Petrol Diesel price4:25 AM IST
4
us iran conflict4:05 AM IST
5
Top 10 news2:52 AM IST