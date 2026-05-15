Unique Marriage: ବିବାହ ପାଇଁ ରୋଷଣୀରେ କନ୍ୟା ଗଲା ବର ଘରକୁ

ଜଣେ କନ୍ୟା ବାଜା ବଜାଇ ରୋଷଣୀରେ ବର ଘରକୁ ବାହା ହୋଇ ଆସିଲେ ଓ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ବରକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ । ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଥିଲା କନ୍ୟା ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବରର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦରକାର ତାକୁ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦେଇ ବିଦା କରିଥିଲେ ।
Trending Photos
କେନ୍ଦୁଝର: ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହରେ ବିବାହ ପାଇଁ ବର ଯାଇଥାଏ କନ୍ୟା ଘରକୁ । ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଜା ବଜାଇ ରୋଷଣୀ କରି କନ୍ୟା ଘରକୁ ବର ଯାଇଥାଏ । ସେଠାରେ କନ୍ୟା ସହିତ ବାହାଘର ହେବା ପରେ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ବର । କନ୍ୟା ଘର ଲୋକେ ଶାଶୁ ଘରେ ଚଳିବ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇ କନ୍ୟାକୁ ବିଦାୟୀ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାହାଘର କଥା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଓ ନିଆରା ।
ଜଣେ କନ୍ୟା ବାଜା ବଜାଇ ରୋଷଣୀରେ ବର ଘରକୁ ବାହା ହୋଇ ଆସିଲେ ଓ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ବରକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ । ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଥିଲା କନ୍ୟା ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବରର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦରକାର ତାକୁ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦେଇ ବିଦା କରିଥିଲେ । ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ । ଏ ନିଆରା ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ରୟା ଦେହୁରୀଙ୍କ କନ୍ୟା ଲଷ୍ମୀର ବାହାଘର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚୁ ପଧାନଙ୍କ ପୁଅ ବସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ରୟା ଦେହୁରୀଙ୍କ କୌଣସି ପୁଅ ନଥିବାରୁ ବାହାଘର ପରେ ବସନ୍ତ କନ୍ୟା ଘରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା । ତେବେ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରି ନେବା ପରେ କନ୍ୟା ଘରେ ଛାଡି ଆସିବାକୁ ନେଇ ବର ପିତା ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ । ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତିରେ କନ୍ୟା ଆସିବ ବର ଘରକୁ ଓ ବାହାଘର ହୋଇ ବର ବସନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ପରି ବାହାଘର ଦିନ କନ୍ୟା ବାଜା ବଜାଇ ରୋଷଣୀରେ ଆସିଥିଲା ବର ଘରକୁ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ । ଏ ନିଆରା ବାହାଘରରେ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ଥିଲା କନ୍ୟାକୁ ଯୌତୁକ ଦେବା । ବର ବସନ୍ତଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାଇ ଯେମିତି କନ୍ୟାକୁ ବିଦା କରାଯାଏ ଆମେ ବରକୁ ସେମିତି ବିଦା କରୁଛୁ । ଖଟ ପଲଙ୍କ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଯାହା କନ୍ୟାକୁ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ସେମିତି ଜିନିଷ ଦେଇ ପୁଅକୁ ବିଦା କରୁଛୁ । ବାହାଘର କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ବାହାଘର ସେ କରୁଛନ୍ତି । ଯେମିତି ବୈଦିକ ରୀତି ନୀତିରେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘର ବେଶ ନିଆରା ।
Also Read- DA Hike: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା
Also Read- ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ? ଆସିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା