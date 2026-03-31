Sahijata: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ସାହିଜାତରେ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବନବାସ

Sahijata: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ସାହିଜାତରେ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବନବାସ। ଯାହାକୁ ନେଇ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହି ଯାତରେ କମ୍ପିଲା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ। ସାହିଯାତର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳାର ବନବାସ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏହି ନୀତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚୈତ୍ରମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ବାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦିଅଁ ବିଜେ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେବୀ ସୀତା ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯଥାବିଧି ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଦିଅଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଓ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନେ ସାହିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ପାଇଁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସାହି ଆଖଡ଼ା ଭଗବତୀ କୋଟ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଦେବୀ ଓ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ବାହାରିଥିଲେ। ବଡ଼ଦେଉଳ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ପଟୁଆର ପହଞ୍ଚିଲା ବଡ଼ଦେଉଳରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞମାଳ ପାଇ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟାର ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦିଅଁମାନେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲରରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ସାଥୀରେ ଥିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସାହିରୁ ବାହାରିଥିବା ପୌରାଣିକ ଚରିତୁର ପଟୁଆର। କିଛି ସାହିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ରୂପରେ ଥିଲେ । ସେଠାରେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସାହିଆମାନେ ବନବାସ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଶୀତଳ ଭୋଗ ମଣୋହି ପରେ ଠାକୁରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଢ ନୃତ୍ୟ ସହ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ସେପଟେ ପଟୁଆର ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଆଖଡ଼ା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମନ୍ବୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସାହିର ରାହାସ ମହାତି ଜାଗା, ରକ୍ତ ଜାଗା, ଝାଟି ଜାଗା, ସାତବଖରା ଜାଗା, ଗଦାସାହାଣ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଜାଗା, ପାଣ୍ଡ ଜାଗା, ଦୁଆରି ଜାଗା, ବଡୁ ମହାପାତ୍ର ଜାଗାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଯାତ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଯାତ ପାଇଁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସାହି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ଭିଡ଼ ଥିଲ । ସାହିର ୮ ମେଳ ପକ୍ଷରୁ ନାଗା ମେଢ଼ ଆଦି ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
କଳାକାରମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଖଡ଼ା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା’ଭଗବତୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେବା ପରେ ସହର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଗକାଳରେ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ଯାଉଥିଲା ଏହି ଯାତ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ୬୦ରୁ ଉର୍ଦୁ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସାହିଯାତ ଏବେ ୩/୪ ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମଦ୍ଵାର ହୋଇ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଚୌରା ଛକ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ଵାର, ସିଂହଦ୍ଵାର ହୋଇ ନିଜ ସାହିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସାହିଯାତ ମାର୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାହି ମୁରବୀ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସାହି ଯାତର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ।