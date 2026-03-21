ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବକ

ପୁରୀ: ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବକ। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଭଳି ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର।
ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁନା ଓରଫ ମନୋରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧକ୍କା ମାରି ମାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ନାବାଳକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରୀ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ନାବାଳକର ଦୁଇ ହାତକୁ ପଛରୁ ବାନ୍ଧି ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜେପି ନେତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେହି କିଛି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସାଧାରଣରେ କହି ବୁଲୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
