Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଜଧାନୀରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର!

ସରକାର ଆୱାସ ଯୋଜନାରେ ଘର କରି ଭଡ଼ାରେ ଦେବେ । ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରାଯିବ । ଅବ୍ୟବହୃତ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରି କମ୍‌ ରେଟ୍‌ରେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 14, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:18 PM IST
ରାଜଧାନୀରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର!

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଜଧାନୀରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର!
Odia News4 min ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
Zee Unite8 Sports Channel2 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
road accident3 hrs ago