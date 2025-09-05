Odisha News: ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେବ ଖାଲଖମା, ମାସେ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସଚିବ

Odisha News: ରାଜ୍ୟର ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଖାଲଖମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଚେତିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଖାଲଖମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଚେତିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏନ୍ଏସି ଏବଂ କରତପୋରେସନ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ।
ଏହି ମରାମତିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଟି ଖାଲଖମା ଓ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଏବଂ ଟୋଲଫ୍ରି ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିଜସ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ସହ ସମସ୍ତ ଖାଲଖମାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନ୍ଏସିକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଓ୍ୱାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏହି ଖାଲଖମା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ଚିଠି ଲେଖି ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥା ଓ ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ତତ୍ପରତାର ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣରେ ଉନ୍ନତି, ନିରାପତ୍ତା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ କରିବା ଲାଗି ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହାର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବଜାର, ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ମୁକୁଳା ନାଳରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଲାବ ପକାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ରୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଏକ ମାସରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସୀ ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପାୟନ କରିବାଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସହ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଲାଗି ନିୀଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପାୟନ ଲାଗି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏନ୍ଏସି ଓ ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ ରହିବେ। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲଖମା ଏବଂ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ର ଏକ ପଞ୍ଜିକା ରକ୍ଷା କରିବ।
ଖାଲଖମା ଜାଣିବା ଲାଗି ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସହରସାଥି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଏବଂ ୧୯୨୯ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ଏବଂ ହେଲଲ୍ପଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଏଂହାକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଲାଗି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଖଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଟି ସଂସ୍ଥା ଅଧିନରେ ହେଉଥିବା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତି ମାସ ୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯେହେତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ। ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧୀକରଣର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଲାଗି ତତ୍ପର ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ।