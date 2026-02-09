ଇଡକୋର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀ

Advertisement
Usha Padhee:  ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଇଡକୋ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:35 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଇଡକୋ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ
ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପରେ ସେ ଇଡକୋର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଡକୋର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସମୟସୀମା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ଶିଳ୍ପ ସହ ସହରୀ ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟ
ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ 'ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟାଉନସିପ୍' (Industrial Townships) ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।

ଟିମ୍ ଇଡକୋକୁ ଆହ୍ୱାନ
ଇଡକୋ ଟିମ୍‌ର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

About the Author
Zee Odisha Desk

