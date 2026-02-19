ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ ନିୟମ; ଆଇଡି କାର୍ଡ ନଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ ମନା

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ଆଇଡି କାର୍ଡ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବା ID Card ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଗିପାରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବିନା ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବାର ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 'ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି' ଭାବେ ଗଣାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜିମା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ: 'ଜିରୋ ଟୋଲେରାନ୍ସ'
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ 'ଜିରୋ ଟୋଲେରାନ୍ସ ଜୋନ୍' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଅଯଥା ବୁଲାବୁଲି ଉପରେ ରୋକ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠପଢ଼ା ପରିବେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବା ବା ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ସନ ନେବେ।
"ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ମାହୋଲକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ," ବୋଲି ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।