Srimandira: ଏବେ ବଦଳିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାର୍କିଂ ନିୟମ, ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ...

Srimandira: ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ରୁମ୍ ନେଲେ କାର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ୫୦୦ଟଙ୍କା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣ। ପୁରୀରେ ଥିବା ଚାରିଗୋଟି ଭକ୍ତନିବାସ ପାର୍କିଂରେ ଏଥର ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ତେଵେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ପାର୍କିଂ ଫି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ରହଣୀ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୋଷଣର ଶୀକାର। ଗାଡି ପାର୍କିଂ କଲେ ଦେବାକୁପଡିବ ୫୦୦ଟଙ୍କା। ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ କୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାରିଗୋଟି ଭକ୍ତନିବାସରେ ପାର୍କିଂ ନାମରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଅତରିକ୍ତ ଜିଏସଟିକୁ ମିଶେଇ 500 ଟଙ୍କା। ଭକ୍ତନିବାସର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ରେଟ୍ 1712 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତାଙ୍କ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡି 24 ଘଣ୍ଟା ପାର୍କିଂ ରେ ରଖିଲେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଗଣିବେ। ଅର୍ଥାତ ସମୁଦାୟ 1712 +500=2212 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭକ୍ତନିବାସର ରେଟ୍ ପକେଟ୍ କୁ ସାଥ୍ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅତରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡା ସଦୃଶ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତନିବାସରେ ରହୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ରେଟ୍ ଛଡା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ପୁନର୍ବିଚାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସହରବାସୀ ଏପରିକି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।
ସେପଟେ ଭକ୍ତନିବାସକୁ ଘରୋଇକରଣ କରି ପରିଚାଳନା କରିବା,,,ନୂତନ ଭକ୍ତନିବାସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାର୍କିଂ ଫି ପ୍ରସଙ୍ଗ କୌଣସି ବୈଠକରେ କେବେବି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାର୍କିଂ ଫି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ ନହୋଇ ସିଧାସଳଖ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେବାୟତ ମହଲରେ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦୁଇତିନି ଦିନ ଭକ୍ତନିବାସରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତରିକ୍ତ 1500ରୁ 2000 ପାର୍କିଂ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ବିଚାରଯାହାଆସିବ ତାହା ଜଣାଯିବ । ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ସାଂସଦ କହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାର୍କିଂ ଫି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବଶ୍ୟକ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି।
ଭକ୍ତନିବାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାର୍କିଂ ଫି'କୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡେ ବିରୋଧ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଭକ୍ତନିବାସରେ ରହୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାର୍କିଂ ଫି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ।